На кордоні з Румунією знайшли застреленим українського прикордонника

На кордоні з Румунією знайшли застреленим прикордонника ДПСУ. Фото: bilgorod-d.gov.ua

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Мертвого військовослужбовця Державної прикордонної служби виявили у Чернівецькій області.

Тіло 19-річного прикордонника знайшли 21 січня на кордоні з Румунією. На тілі солдата, який проходив строкову службу у прикордонному відомстві, виявили сліди вогнепального поранення. Попередньо встановлено, що поранення було несумісне з життям. Про це 23 січня повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

За словами речника Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, на місці події працювали медики швидкої та група офіцерів управління прикордонного загону. Поліцію про інцидент теж повідомили. Бровко відзначив, що військовослужбовець строкової служби характеризувався позитивно.

Про деталі даного інциденту буде повідомлено пізніше, після з’ясування всіх обставин даної події, виключно з дозволу слідчих органів, — зазначив представник ДПСУ.



Нагадаємо, у ніч на 23 січня в Чернівецькій області військовослужбовець Державної прикордонної служби дістав вогнепальне поранення у груди. Бійця ДПСУ госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Джерело: molbuk.ua