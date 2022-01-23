VelociRaptor 400 BRONCO. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n166071-ford-bronco-prevratili-v-zaryajennyy-velociraptor-video.html

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Внедорожник Hennessey VelociRaptor 400 Bronco на базе стандартного джипа Ford Bronco представило тюнинг-ателье Hennessey Performance из США.

За основу новинки взяли «Форд Бронко» с литровым бензиновым турбомотором V6 с объемом 2,7 л. Инженеры смогли увеличить мощность двигателя до 411 л. с. благодаря новой программе управления. Автомобиль «обули» в 18-дюймовые диски с 35-дюймовыми внедорожными покрышками. Новинку также оснастили новыми покрышками, бамперами, дополнительной светотехникой и выдвижными подножками. Об этом сообщается на YouTube-канале Hennessey Performance.

Интерьер и кузов украсили логотипами ателье Hennessey. Перед продажей каждый автомобиль обещают проверить на специальном полигоне и продиагностировать. Специалисты заявляют о трехлетней гарантии или 58 тыс. км пробега. Ожидается выпуск лишь 200 экземпляров «заряженного» внедорожника.

Напомним, американский автопроизводитель Ford представил уникальную модель Bronco для пустынных гонок. Машину построили на базе серийного четырехдверного Bronco, но каждый элемент в авто серьезно модифицировали и адаптировали для гонок в пустыне. Джип поступит в продажу в 2022 году и будет стоить 200 тыс. долл.