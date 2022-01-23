Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n166073-blinken-otreagiroval-na-ideu-vvedeniya-sankciy-protiv-rf-uje-seychas.html

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Идею введения санкций против Российской Федерации уже сейчас прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что такие превентивные санкции испортят политику сдерживания Москвы. Основанием для введения новых санкций станет пересечение российскими войсками украинской границы. Об этом Блинкен заявил в интервью CNN.

Если говорить о санкциях, целью этих санкций является сдерживание российской агрессии. Поэтому если их ввести сейчас, потеряем сдерживающий эффект, — отметил он.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты вместе с Европой сосредоточили внимание на наращивании угрозы массовых последствий для России, чтобы отговорить страну-агрессора от полномасштабного вторжения в Украину.

Госсекретарь подчеркнул, что США предоставили Украине рекордные за все предыдущие годы объемы военной помощи.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал «строгий и скоординированный экономический ответ» для Москвы в случае вторжения. Американский президент утверждал, что Путин «заплатит высокую цену».

Источник: CNN