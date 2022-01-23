Уникальный материал для лечения сломанных костей создали ученые

Создали уникальный материал для лечения сломанных костей. Фото: hsmedia.ru

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Новую технологию для эффективного лечения сломанных костей разработали ученые из Швеции и Японии.

В работе над изобретением исследователи вдохновлялись тканями родничка, который позволяет черепу младенца быть мягким и гибким для прохождения через родовые пути, после чего он затвердевает и становится прочной костью. Новое изобретение — это тонкая полоска альгинатного гидрогеля, получаемого из водорослей. Об этом сообщает 4PDA.

Одна сторона полоски покрыта электроактивным полимером полипирола (РРу), а другая сторона включает нанофрагменты клеточной плазматической мембраны (PMNF). Оказалось, что воздействие тока низкого напряжения вызывает увеличение объема РРу. Это запускает реакцию, которая заставляет полоску сгибаться в одну сторону. Авторы изобретения уверяют, что можно будет придавать материалу разные формы.

Биологическая основа этого материала свидетельствует, что клетки могут естественным образом минерализоваться и затвердевать, как кость, при помещении внутрь человеческого тела. Ученые говорят, что их изобретение позволит создать микроботов из такого материала, чтобы вводить их в сложные переломы костей. Этих ботов можно будет благодаря электроэнергии заставить расширяться, что позволит восполнить дефицит кости и восстановить ее максимально быстро и эффективно.

Исследователи уже провели эксперимент на куриных костях в специальной среде культивирования клеток, которая максимально химически схожа с человеческим телом. Полоски материала успешно обернулись вокруг косточек и превратились в единую искусственную кость.

Напомним, ученые из Тайваня выяснили, что ускорить заживление ран могут крошечные повязки, которые генерируют электричество в ответ на движение. Исследователи утверждают, что эти наногенераторы имеют очень хорошую перспективу, потому что смогут питать крошечные медицинские пластыри.

Источник: 4PDA