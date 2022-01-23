Лидером обезьян в Японии впервые за 70 лет стала самка

Японская макака. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/n166075-liderom-obezyan-v-yaponii-vpervye-za-70-let-stala-samka.html

Ракурс

Девятилетняя самка японской макаки неожиданно стала лидером местных обезьян в Японии.

Молодая самка, живущая в заповеднике на юге Японии, захватила контроль над огромной стаей японских макак. Ученые заявляют, что эта обезьяна стала первой самкой-лидером за 70 лет существования заповедника. Неординарное событие произошло в естественном зоологическом саду «Такасакияма». Об этом сообщает Live Science.

Самка по имени Якеи стала лидером стаи в которой числится 677 макак. Конкурентами в борьбе за власть выступали ее мать и четыре самца. Якеи сумела свергнуть 31-летнего самца Нанчу, который был лидером макак последних пять лет.

По словам научного сотрудника Японского общества содействия науке Ю Кайгайши, для японских макак привычно проводить жесткую борьбу за власть. Но победа Якеи в борьбе за лидерство стала неожиданностью не только для работников заповедника, но и для научного сообщества. Ученый рассказал, что после захвата власти в стае самка начала проявлять традиционно мужское поведение.

Однако ученые не верят, что власть Якеи в стае продлится долго. Ее лидерство уже находится под угрозой, потому что начался брачный сезон. В перспективе самку лидера может свергнуть самец, который за ней ухаживает.

Как известно, у японских макак строгое иерархическое сообщество. Животные более высокого ранга получают больший доступ к пище и могут выбирать любых партнеров для спаривания.

Напомним, один из стартапов известного американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска с помощью нейрочипа научили обезьяну играть в компьютерную игру «силой мысли».

Источник: Live Science