До України прибула друга партія зброї з США, фото: Олексій Резніков

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Ракурс

До Києва прибув літак з 80 тоннами зброї. Це друга партія допомоги зі США у межах пакету на загальну суму 200 млн дол.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про це вчора, 23 січня, ввечері на своїй сторінці у Твіттері.

Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США! — наголосив Резніков, опублікувавши фотознімки вантажу, який прибув.

І це ще не кінець, — додав міністр.

Адміністрація президента США Джо Байдена у грудні 2021 року затвердила надання Україні додаткової військової допомоги на суму 200 млн дол. США. Перша партія в межах цього пакету, яка включала понад 90 тонн летальної зброї, прибула до України 22 січня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вашингтон підтвердив намір передати Україні бойові вертольоти Мі-17.