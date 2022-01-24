У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Штам «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 перевів пандемію COVID-19 у нову фазу і може покласти їй край у Європі.

Про це вчора, 23 січня, заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге, повідомляє France24.

«Імовірно, що регіон рухається до свого роду фіналу пандемії, — наголосив Клюге, додавши, що штам «Омікрон» може заразити 60% європейців до березня.

За його словами, після нинішньої хвилі «Омікрону» протягом кількох тижнів чи місяців існуватиме глобальний імунітет — завдяки вакцині чи тому, що люди отримають імунітет в результаті інфікування, а також через сезонне зниження захворюваності.

Ми очікуємо, що настане період затишшя, перш ніж COVID-19 повернеться до кінця року, але не обов’язково, що пандемія також повернеться, — зазначив Клюге.

Подібний оптимізм 23 січня висловив і відомий американський імунолог Ентоні Фаучі щодо ситуації у США.

Крім того, про різке зниження кількість випадків захворювання в регіоні повідомив офіс ВООЗ для Африки після досягнення піку четвертою хвилею коронавірусу, в якій домінує «Омікрон».

Варіант «Омікрон», як показали дослідження, є більш заразним, ніж попередній поширений варіант «Дельта», але зазвичай призводить до менш важкої інфекції серед вакцинованих людей. Він породжує сподівання на те, що COVID-19 починає переходити від пандемії до більш керованої ендемічної хвороби, схожої на сезонний грип.

Але Клюге попереджає, що ще надто рано вважати COVID-19 ендемічним.

Багато говорять про ендемічність, але ендемічність означає… що можна передбачити, що станеться. Цей вірус вже не раз дивував нас, тому ми маємо бути дуже обережними, — наголосив він.

Джерело: France24