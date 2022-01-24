В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: vperemen.com

https://racurs.ua/ua/n166080-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-mayje-2-tys-ditey-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 23 січня, зафіксовано ще 12 тис. 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 1 тис. 826 дітей та 224 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Госпіталізували за добу 1 тис. 836 осіб, одужали 2 тис. 430 хворих. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 67 осіб.

За добу здійснено 50 тис. 680 тестувань на коронавірус.

Щеплення від COVID-19 23 січня отримали 22 тис. 541 людина. З них:

першу дозу отримали 8 тис. 280 людей;

другу дозу отримали 8 тис. 835 людей;

додаткову дозу отримали 87 людей;

бустерну дозу отримали 5 тис. 339 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 3 млн 870 тис. 370 осіб;

одужали 3 млн 585 тис. 338 осіб;

померли 99 тис. 282 особи;

щеплено 15 млн 164 тис. 118 людей (з них першу дозу отримали 15 млн 164 тис. 116 людей, дві дози — 14 млн 466 тис. 84 людини, додаткову дозу — 13 тис. 108 людей, бустерну дозу — 208 тис. 784 людини).

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що наслідки активного поширення штаму «Омікрон» можуть привести до завершення епідемії коронавірусу в Європі.