Держдепартамент розпочав евакуацію сімей дипломатів із Києва

https://racurs.ua/ua/n166079-derjdepartament-rozpochav-evakuaciu-simey-dyplomativ-iz-kyieva.html

Ракурс

Держдепартамент США віддав розпорядження сім’ям дипломатів, які працюють в американському посольстві, залишити Україну через загрозу військових дій з боку Росії.

Про це повідомляє сайт відомства.

З цієї причини дипломати рекомендували громадянам США відмовитися від поїздок в Україну. Американська влада вважає, що Москва може напасти на Київ «у будь-який момент», тому у разі ескалації США не зможе евакуювати своїх громадян з України.

Крім того, Держдепартамент рекомендував американцям, які перебувають на території України, подумати про те, щоб залишити країну комерційними рейсами.

Ми продовжуємо йти шляхом дипломатії. Але якщо Росія обере подальшу ескалацію, то умови безпеки, особливо вздовж українських кордонів, в окупованому Росією Криму та на підконтрольному Росії сході України, стануть непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження, — йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Минулого тижня газета The New York Times з посиланням на високопосадовця Служби безпеки України повідомила, що дипломатам у двох російських консульствах наказано підготуватися до виїзду з території України. У МЗС Росії заявили, що російське посольство у Києві працює у штатному режимі.

Військових та техніку до кордонів з Україною російське командування почало перекидати ще навесні 2021 року. Дослідники Conflict Intelligence Team у березні писали, що російська армія перекидає артилерію та танки, мотострілецькі та десантні частини. У Росії Воронезької області, що межує з Україною, навесні помітили навіть ракетні комплекси «Іскандер». У січні 2022 року в CIT розповіли про нові свідчення перекидання російських військових та техніки в західні регіони Росії.

США та країни Європи заявили, що готові запровадити жорсткі санкції, якщо російські війська перейдуть кордон. Москва заперечує підготовку до воєнної операції, а переміщення військ пояснює навчаннями.

22 січня інформацію про ймовірний від’їзд дипломатів США з Києва оприлюднила CNN.