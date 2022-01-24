Госдепартамент приступил к эвакуации семей дипломатов из Киева

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Ракурс

Госдепартамент США отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По этой же причине дипломаты рекомендовали гражданам США отказаться от поездок в Украину. Американские власти считают, что Москва может напасть на Киев «в любой момент», поэтому в случае эскалации США не смогут эвакуировать своих граждан из Украины.

Кроме того, Госдепартамент рекомендовал находящимся на территории Украины американцам подумать о том, чтобы покинуть страну коммерческими рейсами.

Мы продолжаем идти по пути дипломатии. Но если Россия выберет дальнейшую эскалацию, то условия безопасности, особенно вдоль украинских границ, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России востоке Украины, станут непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения, — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Военных и технику к границам с Украиной российское командование начало перебрасывать еще весной 2021 года. Исследователи Conflict Intelligence Team в марте писали, что российская армия перебрасывает артиллерию и танки, мотострелковые и десантные части. В граничащей с Украиной Воронежской области России весной заметили даже ракетные комплексы «Искандер». В январе 2022 года в CIT рассказали о новых свидетельствах переброски российских военных и техники в западные регионы России.

США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские войска перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет проведением учений.

22 января информацию о предполагаемом отъезде дипломатов США из Киева обнародовала CNN.