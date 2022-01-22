CNN заявила о намерении Посольства США в Киеве эвакуировать семьи сотрудников

https://racurs.ua/n166027-cnn-zayavila-o-namerenii-posolstva-ssha-v-kieve-evakuirovat-semi-sotrudnikov.html

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Посольство США в Украине обратилось в Госдепартамент с просьбой разрешить отъезд всех второстепенных сотрудников дипмиссии, а также членов семей дипломатов из Киева, сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

Представитель Госдепартамента не подтвердил эту информацию, заявив, что ему «нечего сообщить сейчас». Он, однако, добавил, что США «проводят тщательное планирование по чрезвычайным ситуациям, как мы всегда делаем, в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности».

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину об этих планах, а также о том, что эвакуация семей дипломатов из посольства в Киеве начнется «вероятно, уже на следующей неделе».

По данным источника, украинский президент Владимир Зеленский переговорил по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты сделают столь решительный шаг, это будет «чрезмерной реакцией» на ситуацию.

Представитель посольства США в Киеве отказался от комментариев.

Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила в регионе более 127 тыс. военнослужащих, отмечается в материале.

19 января, выступая перед дипломатами в Посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.