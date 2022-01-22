Новую редакцию приказа о военном учете женщин разработало Минобороны

https://racurs.ua/n166026-novuu-redakciu-prikaza-o-voennom-uchete-jenschin-razrabotalo-minoborony.html

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Условия военного учета женщин в Украине изменятся. Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Планируется существенно сократить перечень специальностей и профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет (преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита).

Всего в новой редакции определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет, и которые родственны около 100 военно-учетным специальностям. В предыдущем документе речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.

Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости вносить изменения в список.

Генштаб ВСУ получит возможность при необходимости и насущных потребностях вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен, — цитирует пресс-служба Минобороны министра Алексея Резникова.

Также он разъяснил ситуацию с применением штрафов к женщинам, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. Еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими, — сообщил министр обороны.



Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что военный учет для женщин в Украине не предполагает их немедленного визита в военкомат. В течение 2022 года продлится переходный период.

Кроме того, военные обещали перевод процедуры в онйлан.