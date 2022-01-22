Нову редакцію наказу про військовий облік жінок розробило Міноборони

https://racurs.ua/ua/n166026-novu-redakciu-nakazu-pro-viyskovyy-oblik-jinok-rozrobylo-minoborony.html

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Умови військового обліку жінок в Україну зміняться. Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Планується суттєво скоротити перелік спеціальностей та професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік (переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту).

Всього у новій редакції визначено 14 спеціальностей та шість професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік, які споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. У попередньому документі йшлося про 35 фахових напрямків, що об‘єднували понад 200 спеціальностей.

Генеральний штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності вносити зміни до переліку.

Генштаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущено, — цитує прес-служба Міноборони міністра Олексія Резнікова.

Також він роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими, — повідомив міністр оборони.



Раніше в Міноборони повідомляли, що військовий облік для жінок в Україні не передбачає, негайного відвідання військоматів. Упродовж 2022 року триватиме перехідний період.

Крім того, військові обіцяли переведення процедури в онйлан.