CNN заявила про намір посольства США у Києві евакуювати сім'ї співробітників

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Посольство США в Україні звернулося до Держдепартаменту з проханням дозволити від’їзд усіх другорядних співробітників дипмісії, а також членів сімей дипломатів із Києва, повідомив телеканал CNN із посиланнями на численні джерела.

Представник Держдепартаменту не підтвердив цю інформацію, заявивши, що йому «нічого повідомити зараз». Він, однак, додав, що США «проводять ретельне планування на випадок надзвичайних ситуацій, як ми завжди робимо, у разі погіршення ситуації у сфері безпеки».

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило CNN, що США проінформували Україну про ці плани, а також про те, що евакуація сімей дипломатів із посольства в Києві почнеться «ймовірно, вже наступного тижня».

За даними джерела, український президент Володимир Зеленський переговорив із цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати зроблять такий рішучий крок, це буде «надмірною реакцією» на ситуацію.

Представник посольства США в Києві відмовився від коментарів.

Згідно з останньою розвідувальною оцінкою Міністерства оборони України, наданою CNN цього тижня, Росія розмістила в регіоні понад 127 тис. військовослужбовців, зазначається в матеріалі.

19 січня, виступаючи перед дипломатами в Посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.