Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Фото: Bundeswehr-Fotos

https://racurs.ua/n166065-ukraina-otreagirovala-na-otstavku-skandalnogo-komanduuschego-vms-germanii.html

Ракурс

Командующий Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями про украинский Крым.

Министерство обороны Германии дистанцировалось от слов 55-летнего командующего. Адмирал подал рапорт об отставке в субботу, 22 января. Об этом сообщило Минобороны Германии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже отреагировал на отставку скандального адмирала. Дипломат подчеркнул, что отставки Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к Берлину. Германию он призвал изменить свою политику в отношении Украины.

Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии. Немецкое правительство должно изменить свою политику в отношении Киева, — написал он в Twitter.



Напомним, руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет временно оккупированный Крым. Также адмирал подчеркнул, что для вступления Украины в НАТО необходимо соответствовать всем требованиям Альянса, а «пока это невозможно из-за оккупации».

После таких заявлений Министерство иностранных дел Украины потребовало от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.