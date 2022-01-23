Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 24 января будет преимущественно облачной, в ряде областей обещают осадки в виде снега.

Ночью в западных областях обещают до 17° мороза. Ветер ожидается со скоростью 1−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 24 января будет облачной, утром обещают снег. Столбики термометров ночью покажут 6−8° мороза, а днем температура воздуха ожидается 6−7° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 5−11 м/с.

Прогноз погоды в Харькове в первый рабочий день предусматривает снег, небо будет затянуто облаками. Ночью температуру воздуха прогнозируют 6−8° мороза, а днем температура воздуха ожидается 5−7° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 4−13 м/с.

Погода в Одессе завтра будет облачной, в течение суток будет идти снег. Столбики термометров ночью покажут 3° мороза, а днем 3−4° с отметкой минус. Ветер прогнозируют со скоростью 6−16 м/с.

Погода во Львове 24 января будет облачной, существенных осадков не обещают. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 9−17° мороза, а днем обещают 9−10° мороза. Ветер ожидается со скоростью до 1−4 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 23 января погода в Украине будет с небольшим снегом в большинстве областей, в западных областях — умеренный снег. Кроме того, на Западе обещали порывы ветра 15−20 м/с.