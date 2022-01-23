Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 24 січня буде переважно хмарною, в низці областей обіцяють опади у виді снігу.

Вночі в західних областях обіцяють до 17° морозу. Вітер очікується зі швидкістю 1−11 м/с, подекуди пориви до 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 24 січня буде хмарною, вранці обіцяють сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° морозу, а вдень температура повітря очікується 6−7° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 5−11 м/с.

Прогноз погоди в Харкові у перший робочий день передбачає сніг, небо буде затягнуте хмарами. Вночі температуру повітря прогнозують 6−8° морозу, а вдень температура повітря очікується 5−7° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−13 м/с.

Погода в Одесі завтра буде хмарною, впродовж доби йтиме сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3° морозу, а вдень 3−4° з позначкою мінус. Вітер прогнозують зі швидкістю 6−16 м/с.

Погода у Львові 24 січня буде хмарною, істотних опадів не обіцяють. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 9−17° морозу, а вдень обіцяють 9−10° морозу. Вітер очікується зі швидкістю до 1−4 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 23 січня погода в Україні буде з невеликим снігом у більшості областей, у західних областях — помірний сніг. Крім того, на Заході обіцяли пориви вітру 15−20 м/с.