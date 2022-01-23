Лавина зійшла на туристів в Карпатах. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n166063-lavyna-ziyshla-na-turystiv-v-karpatah-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах у неділю, 23 січня, спостерігається надзвичайно холодна, а в горах можливе сходження лавин.

Сьогодні вранці в Закарпатській області зійшла лавина і накрила групу туристів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники отримали повідомлення про сходження лавини о 11.31. Інцидент трапився біля метеостанції Плай у Мукачівському районі. У цей час на туристичному маршруті перебувала група з дев’яти людей. При цьому, раптовий сніг накрив п’ятьох із них.

Наголошується, що туристи змогли відкопатися від снігу самостійно, але одна людина постраждала і потребувала транспортування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 23 січня буде з невеликим снігом у більшості областей, у західних областях — помірний сніг. На дорогах, крім більшості південних областей, очікується ожеледиця. Крім того, у західних областях місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с.