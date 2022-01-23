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Ракурс
Лавина зійшла на туристів в Карпатах. Фото: ДСНС

Лавина зійшла на туристів в Карпатах (ФОТО)

23 січ 2022, 14:42
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Погода в Карпатах у неділю, 23 січня, спостерігається надзвичайно холодна, а в горах можливе сходження лавин.

Сьогодні вранці в Закарпатській області зійшла лавина і накрила групу туристів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Лавина. Фото: ДСНС

Рятувальники отримали повідомлення про сходження лавини о 11.31. Інцидент трапився біля метеостанції Плай у Мукачівському районі. У цей час на туристичному маршруті перебувала група з дев’яти людей. При цьому, раптовий сніг накрив п’ятьох із них.

Лавина. Фото: ДСНС


Наголошується, що туристи змогли відкопатися від снігу самостійно, але одна людина постраждала і потребувала транспортування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 23 січня буде з невеликим снігом у більшості областей, у західних областях — помірний сніг. На дорогах, крім більшості південних областей, очікується ожеледиця. Крім того, у західних областях місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с.

Джерело: Ракурс


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