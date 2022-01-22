В Україні 23 січня очікується ожеледиця, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n166039-morozy-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-na-23-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 січня буде з невеликим снігом у більшості областей, у західних областях — помірний сніг.

На дорогах, крім більшості південних областей, очікується ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, у західних областях місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме −5…−10° (на північному-сході — −9…−14°), вдень — −1…−6° (на північному-сході — −3…−8°). У південних областях температура становитиме близько 0°.

Погода у Києві буде похмурою, вночі та вдень очікується невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −5…−7°, вдень — піднімуться до −2…−4°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде похмурою з невеликим снігом вночі та вдень. Температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — −3…−5°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Вночі термометри покажуть −5…−7°, вдень — −1…+1°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, вдень очікується невеликий сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −10…−12° вночі та −4…−6° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 січня буде непокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo