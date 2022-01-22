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Ракурс
Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж (ФОТО)

22 січ 2022, 15:00
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Австралієць Кіран Лехейн, власник золотистого ретривера на прізвисько Кайло, у 2018 році купив нове цуценя тієї ж породи.

Власник дав собаці прізвисько Вейдер, тому що Лехейну дуже подобався фільм «Зоряні війни».

Через деякий час чоловік звернув увагу, що Вейдер дуже любить притискатися до Кайла, а той не проти відповісти взаємністю.

Дивлячись на прихильність та лагідний характер Вейдера, Лехейн подумав, що міг би навчити собак обійматися по-справжньому, як це роблять люди. Вивчивши наукові статті, присвячені дресируванні, чоловік відкинув методи з покараннями та вибрав позитивне підкріплення, коли бажана поведінка нагороджується ласками чи ласощами. Для мотивації Вейдера Лехейн використовував смачно приготовлену курятину.

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

На той час Вейдер уже вмів «давати лапу» по команді, тому Лехейн вирішив розвинути вміння обійматися з цієї навички. Спочатку він навчив цуценя класти лапи на стілець, а потім замінив стілець на Кайло. З часом обійми виходили все краще і краще, так що Лехейн вирішив почати знімати «нерозлучних братів» для Інстаграм. Дуже швидко його сторінка отримала 111 тис. фоловерів.

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Зазвичай собаки починають обійматися по сигналу, але іноді роблять це спонтанно, особливо в хороший настрій.

Лехейн отримує сотні теплих відгуків з усього світу — користувачі соцмереж кажуть, що фотографії Кайло та Вейдера прикрашають їхні будні. У відповідь чоловік радить частіше обійматися зі своїми близькими, щоб у світі стало більше любові та радості у ці непрості часи.

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна


Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

Джерело: Ракурс


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