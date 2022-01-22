Австралієць навчив своїх собак обійматися і зробив їх зірками соцмереж, фото - Інстаграм К.Лехейна

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Австралієць Кіран Лехейн, власник золотистого ретривера на прізвисько Кайло, у 2018 році купив нове цуценя тієї ж породи.

Власник дав собаці прізвисько Вейдер, тому що Лехейну дуже подобався фільм «Зоряні війни».

Через деякий час чоловік звернув увагу, що Вейдер дуже любить притискатися до Кайла, а той не проти відповісти взаємністю.

Дивлячись на прихильність та лагідний характер Вейдера, Лехейн подумав, що міг би навчити собак обійматися по-справжньому, як це роблять люди. Вивчивши наукові статті, присвячені дресируванні, чоловік відкинув методи з покараннями та вибрав позитивне підкріплення, коли бажана поведінка нагороджується ласками чи ласощами. Для мотивації Вейдера Лехейн використовував смачно приготовлену курятину.

На той час Вейдер уже вмів «давати лапу» по команді, тому Лехейн вирішив розвинути вміння обійматися з цієї навички. Спочатку він навчив цуценя класти лапи на стілець, а потім замінив стілець на Кайло. З часом обійми виходили все краще і краще, так що Лехейн вирішив почати знімати «нерозлучних братів» для Інстаграм. Дуже швидко його сторінка отримала 111 тис. фоловерів.

Зазвичай собаки починають обійматися по сигналу, але іноді роблять це спонтанно, особливо в хороший настрій.

Лехейн отримує сотні теплих відгуків з усього світу — користувачі соцмереж кажуть, що фотографії Кайло та Вейдера прикрашають їхні будні. У відповідь чоловік радить частіше обійматися зі своїми близькими, щоб у світі стало більше любові та радості у ці непрості часи.