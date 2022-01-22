Київ розкритикував командувача ВМС Німеччини через «здачу» Криму

Київ розкритикував командувача ВМС Німеччини через слова про Крим

https://racurs.ua/ua/n166037-kyyiv-rozkrytykuvav-komanduvacha-vms-nimechchyny-cherez-zdachu-krymu.html

Ракурс

Речник українського МЗС Олег Ніколенко різко висловився щодо заяв командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха. Він назвав їх категорично неприйнятними.

Українські дипломати вважають, що «Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віце-адмірала».

Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною «Кримської платформи», — йдеться в офіційній заяві МЗС.

Київ особливо здивували роздуми Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тис., а «стотисячна армія РФ вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, Крим перетворився на ґетто прав людини та озбройний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіону».

В МЗС нагадали, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи.

Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені, — йдеться у заяві.



МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.

Нагадаємо, що віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку заяв, у яких висловив сумнів щодо можливості повернення Україні тимчасово окупованого Росією Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін «заслуговує на повагу».