Білий дім просив Москву не публікувати відповідь на ультиматум - Washington Post

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Офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти у секреті документ, який Білий дім відправить у Москву наступного тижня.

Йдеться про відповідь адміністрації Джозефа Байдена на ультимативні вимоги Москви припинити розширювати НАТО, зокрема, вони стосуються й України, повідомляє The Washington Post

Утім, високопосадовець Держдепартаменту визнав, що Кремль може вирішити опублікувати лист амеркианців після того, як Сполучені Штати надішлють його наступного тижня.

Письмова відповідь адміністрації Байдена буде включати американські пропозиції щодо безпеки та продемонструвати зацікавленість Вашингтона в продовженні діалогу, сказав представник Держдепартаменту, який виступив на умовах анонімності для обговорення делікатних переговорів.

Хоча письмова відповідь, як і раніше, не відповідає вимогам Росії згорнути політику відкритих дверей НАТО, за словами чиновника, адміністрація Байдена вважає, що лист, який може бути прочитаний безпосередньо президентом Росії Володимиром Путіним, як і раніше, має сенс.

У Росії є одна людина, яка приймає рішення, і це президент Путін, — сказав інший представник адміністрації Байдена.

Про письмову відповідь росіянам повідомив 21 січня держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками переговорів зі своїм російським візаві Сергієм Лавровим. Перед цим сторони розмовляли 10 січня у Женеві.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року МЗС РФ опублікувало дипломатичне листування міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств ФРН та Франції Хайко Масом та Жан-Івом Ле Дріаном.

Рішення оприлюднити листування, в якому йшлося про організацію зустрічі в «нормандському форматі», російське дипломатичне відомство пояснило тим, що позиція РФ на цих переговорах останнім часом «спотворюється».