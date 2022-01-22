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"Злив" даних "Дії" прокоментували в Мінцифри
«Злив» даних «Дії» прокоментували в Мінцифриhttps://racurs.ua/ua/n166035-zlyv-danyh-diyi-prokomentuvaly-v-mincyfry.htmlРакурс
У Мінцифри відреагували на інформацію про продаж даних українців із «Дії». Відомство запевняє, що це брехня, неправда, провокація та «продовження гібридної війни».
Основна мета ворога — підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та «злив» даних українців, — повідомила прес-служба Мінцифри.
У міністерстві кажуть, що в інтернеті постійно з’являються оголошення про продаж даних, які нібито отримані під час кібератаки 14 січня.
Такі оголошення мають на меті не лише залякати суспільство. А ще дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора, — вважають у відомстві.
Мінцифри запевняє, що все під контролем і жодного витоку немає.
У ніч з 21 на 22 січня невідомий виклав на хакерському форумі Raid forum оголошення про продаж нібито персональних даних українців, отриманих під час кібератаки 14 січня на державні сайти України.
Про це повідомив волонтер-розробник мобільного додатку для українських військових «Джура» Володимир Пасіка на своїй сторінці у Facebook. Він виклав і відповідн скріншоти.
Особисті дані 2 млн громадян з «Дії» начебто продавали за 15 тис. дол.
Виглядає так, що або хтось із колишніх працівників здампив проєкт, або все винесли під час останньої атаки. Можливо, виломали лише портал «Дія», а не додаток, — написав Пасіка.
За словами розробника, викладені дані є «живими» — «у логах сайту останній запис станом на 2019, а в базі грудень 2021».
Пасіка зазначив, що компанія Kitsoft, яка розробляє портал «Дія» та послуги на ньому, а також є розробником низки державних сайтів, створила їх на платформі OctoberCMS, яка не славиться надійністю і стабільністю.
Далі на продаж анонсують: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua, — додав волонтер.
Водночас у компанії Kitsoft запевнили, що портал «Дія» не використовує OctoberCMS.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона «поклала» ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг «Дія».
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