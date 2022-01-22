"Злив" даних "Дії" прокоментували в Мінцифри

https://racurs.ua/ua/n166035-zlyv-danyh-diyi-prokomentuvaly-v-mincyfry.html

Ракурс

У Мінцифри відреагували на інформацію про продаж даних українців із «Дії». Відомство запевняє, що це брехня, неправда, провокація та «продовження гібридної війни».

Основна мета ворога — підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та «злив» даних українців, — повідомила прес-служба Мінцифри.

У міністерстві кажуть, що в інтернеті постійно з’являються оголошення про продаж даних, які нібито отримані під час кібератаки 14 січня.

Такі оголошення мають на меті не лише залякати суспільство. А ще дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора, — вважають у відомстві.

Мінцифри запевняє, що все під контролем і жодного витоку немає.

У ніч з 21 на 22 січня невідомий виклав на хакерському форумі Raid forum оголошення про продаж нібито персональних даних українців, отриманих під час кібератаки 14 січня на державні сайти України. Про це повідомив волонтер-розробник мобільного додатку для українських військових «Джура» Володимир Пасіка на своїй сторінці у Facebook. Він виклав і відповідн скріншоти. Особисті дані 2 млн громадян з «Дії» начебто продавали за 15 тис. дол. Виглядає так, що або хтось із колишніх працівників здампив проєкт, або все винесли під час останньої атаки. Можливо, виломали лише портал «Дія», а не додаток, — написав Пасіка. За словами розробника, викладені дані є «живими» — «у логах сайту останній запис станом на 2019, а в базі грудень 2021». Пасіка зазначив, що компанія Kitsoft, яка розробляє портал «Дія» та послуги на ньому, а також є розробником низки державних сайтів, створила їх на платформі OctoberCMS, яка не славиться надійністю і стабільністю.