«Слив» данных «Дії» прокомментировали в Минцифре

https://racurs.ua/n166035-sliv-dannyh-diyi-prokommentirovali-v-mincifre.html

Ракурс

В Минцифре отреагировали на информацию о продаже данных украинцев из «Дії». Ведомство уверяет, что это ложь, неправда, провокация и продолжение гибридной войны.

Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и «сливе» данных украинцев, — сообщила пресс-служба Минцифры.

В министерстве говорят, что в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки 14 января.

Цель таких объявлений — запугать общество, дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора, — считают в ведомстве.

Минцифры уверяет, что все под контролем и никакой утечки нет.

В ночь с 21 на 22 января неизвестный выложил на хакерском форуме Raid forum объявление о продаже персональных данных украинцев, полученных во время кибератаки 14 января на государственные сайты Украины.

Об этом сообщил волонтер-разработчик мобильного приложения для украинских военных «Джура» Владимир Пасика на своей странице в Facebook. Он выложил и соответствующий скриншот.

Личные данные 2 млн граждан из «Дії» якобы продавали за 15 тыс. дол.

Выглядит так, что-либо кто-то из бывших работников снял проект, либо все вынесли во время последней атаки. Возможно, выломали только портал «Дія», а не приложение, — написал Пасека.

По словам разработчика, изложенные данные «живы» — «в логах сайта последняя запись по состоянию на 2019, а в базе декабрь 2021».

Пасика отметил, что компания Kitsoft, разрабатывающая портал «Дія» и услуги на нем, а также разработчик ряда государственных сайтов, создала их на платформе OctoberCMS, которая не славится надежностью и стабильностью.

Далее на продажу анонсируют: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua, — добавил волонтер.



В то же время, в компании Kitsoft заверили, что портал «Дія» не использует OctoberCMS.

Напомним, в ночь на 14 января была осуществлена ​​самая большая за четыре года кибератака на Украину, она «положила» ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг «Дія».