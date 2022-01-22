На Солнце произошли две вспышки

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Ракурс

Две мощные вспышки произошли на Солнце 18 и 20 января. В ближайшие дни ожидается не очень сильная геомагнитная буря, которая будет проявляться преимущественно посредством полярных сияний.

Солнечное пятно AR2929 за последние несколько дней стало источником серии вспышек. Первая из них случилась 18 января в 17.44 по Гринвичу, вторая — в 6.01 20 января. Обе вспышки были средней силы. Ни одна из них не направлена в сторону Земли, но их сила была достаточной для того, чтобы ее ощутили влияние жители планеты, сообщает Sciencealert.

Первая из вспышек достигнет атмосферы Земли над Южной Америкой. Вторая — над Индийским океаном. В обоих случаях могут наблюдаться кратковременные помехи радиоэфира. Также возможны нарушения работы спутниковых операторов. Кроме того, почти наверняка заряженные частицы будут взаимодействовать с атмосферой Земли, и это вызовет полярные сияния.

Изменение интенсивности вспышек на Солнце приводит к 11-летнему циклу изменений в его магнитосфере. В течение этого периода интенсивность вспышек в нашей звезде сначала снижается до минимума, а затем растет до максимума.

В 2019 году Солнце прошло минимум своей активности. Сейчас ситуация развивается до ее максимума, который должен наступить в 2025 году. К этому времени вспышки средней силы, которые произошли на этой неделе, будут обычным явлением. Однако гораздо опаснее вспышки большой мощности, которые начнутся ближе к солнечному максимуму.

Они могут помешать работе спутников и космонавтов на орбите и вызвать серьезные препятствия в работе наземной радиопередающей аппаратуры.

При мощных вспышках также могут возникать проблемы со здоровьем у людей с хроническими заболеваниями. Будут наблюдаться полярные сияния в умеренных широтах. Катастрофически мощные солнечные вспышки вообще могут вызвать нарушение электросетей на Земле.

Источник: Sciencealert.com