На Сонці відбулися два спалахи

На Сонці відбулися два спалахиhttps://racurs.ua/ua/n166034-na-sonci-vidbulysya-dva-spalahy.htmlРакурс
Два потужних спалахи відбулися на Сонці 18 та 20 січня. Найближчими днями очікується не дуже сильна геомагнітна буря, яка проявлятиметься переважно у вигляді полярних сяйв.
Сонячна пляма AR2929 за останні кілька днів стала джерелом серії спалахів. Перший з них відбувся 18 січня о 17.44 за Гринвічем, другий — о 6.01 20 січня. Обидва спалахи були середньої сили. Жоден із них не спрямований у бік Землі, але їхня сила була достатньою для того, аби вплив відчули мешканці планети, повідомляє Sciencealert.
Перший зі спалахів досягне атмосфери Землі над Південною Америкою. Другий — над Індійським океаном. В обох випадках можуть спостерігатися короткочасні перешкоди у радіоефірі. Також можливі порушення роботи супутникових операторів. Крім того, майже напевно заряджені частинки взаємодіятимуть з атмосферою Землі, й це викличе полярні сяйва.
Зміна інтенсивності спалахів на Сонці спричиняється 11-річним циклом змін у його магнітосфері. Впродовж цього періоду інтенсивність спалахів на нашій зорі спочатку знижується до мінімуму, а потім зростає до максимуму.
У 2019 році Сонце минуло мінімум своєї активності. Зараз ситуація розвивається до її максимуму, який має настати 2025 року. До цього часу спалахи середньої сили, на кшталт тих, що сталися цього тижня, будуть звичайним явищем. Проте значно небезпечніші спалахи великої потужності, які почнуться ближче до сонячного максимуму.
Вони можуть завадити роботі супутників і космонавтів на орбіті та викликати серйозні перешкоди у роботі наземної радіопередавальної апаратури.
За умови потужних спалахів також можуть виникати проблеми зі здоров’ям у людей з хронічними захворюваннями. Спостерігатимуться полярні сяйва у помірних широтах. Катастрофічно потужні сонячні спалахи взагалі можуть викликати порушення електромереж на Землі.
Джерело: Sciencealert.com