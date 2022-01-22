На Сонці відбулися два спалахи

https://racurs.ua/ua/n166034-na-sonci-vidbulysya-dva-spalahy.html

Ракурс

Два потужних спалахи відбулися на Сонці 18 та 20 січня. Найближчими днями очікується не дуже сильна геомагнітна буря, яка проявлятиметься переважно у вигляді полярних сяйв.

Сонячна пляма AR2929 за останні кілька днів стала джерелом серії спалахів. Перший з них відбувся 18 січня о 17.44 за Гринвічем, другий — о 6.01 20 січня. Обидва спалахи були середньої сили. Жоден із них не спрямований у бік Землі, але їхня сила була достатньою для того, аби вплив відчули мешканці планети, повідомляє Sciencealert.

Перший зі спалахів досягне атмосфери Землі над Південною Америкою. Другий — над Індійським океаном. В обох випадках можуть спостерігатися короткочасні перешкоди у радіоефірі. Також можливі порушення роботи супутникових операторів. Крім того, майже напевно заряджені частинки взаємодіятимуть з атмосферою Землі, й це викличе полярні сяйва.