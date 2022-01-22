Белый дом просил Москву не публиковать ответ на ультиматум — Washington Post

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Официальные лица США попросили своих российских коллег сохранить в секрете документ, который Белый дом отправит в Москву на следующей неделе.

Речь идет об ответе администрации Джозефа Байдена на ультимативные требования Москвы прекратить расширять НАТО, в частности, они касаются и Украины, сообщает The Washington Post.

Впрочем, чиновник Госдепартамента признал, что Кремль может решить опубликовать письмо американцев после того, как Соединенные Штаты пришлют его на следующей неделе.

Письменный ответ администрации Байдена будет включать американские предложения по безопасности и продемонстрировать интерес Вашингтона в продолжении диалога, сказал представитель Госдепартамента, выступивший на условиях анонимности для обсуждения деликатных переговоров.

Хотя письменный ответ по-прежнему не отвечает требованиям России свернуть политику открытых дверей НАТО, по словам чиновника, администрация Байдена считает, что письмо, которое может быть прочитано непосредственно президентом России Владимиром Путиным, по-прежнему имеет смысл.

В России есть один человек, который принимает решение, и это президент Путин, — сказал другой представитель администрации Байдена.

О письменном ответе россиянам сообщил 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров со своим российским визави Сергеем Лавровым. Перед этим стороны говорили 10 января в Женеве.

Напомним, что в ноябре 2021 года МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Массом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

Решение обнародовать переписку, в которой говорилось об организации встречи в «нормандском формате», российское дипломатическое ведомство объяснило тем, что позиция РФ на этих переговорах в последнее время «искажается».