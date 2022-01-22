Киев раскритиковал командующего ВМС Германии из-за "сдачи" Крыма

https://racurs.ua/n166037-kiev-raskritikoval-komanduuschego-vms-germanii-iz-za-sdachi-kryma.html

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Представитель украинского МИД Олег Николенко резко высказался по поводу заявлений командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Он назвал их категорически неприемлемыми.

Украинские дипломаты считают, что «Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала».

Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией «Крымской платформы», — говорится в официальном заявлении МИД.

Киев особенно удивили размышления Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как число жертв российской агрессии уже превысило 14 тыс., а «стотысячная армия РФ выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону».

В МИД напомнили, что на территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены, — говорится в заявлении.



МИД Украины требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Напомним, что вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений, в которых выразил сомнение о возможности возвращения Украине временно оккупированного Россией Крыма и перспектив членства в НАТО, а также заявил, что президент РФ Путин «заслуживает уважения».