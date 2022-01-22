Австралиец научил своих собак обниматься и сделал их звездами соцсетей, фото - Инстаграм К.Лехейна

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Австралиец Киран Лехейн, владелец золотистого ретривера по кличке Кайло, в 2018 году купил нового щенка той же породы.

Владелец дал собаке кличку Вейдер, потому что Лехейну очень нравился фильм «Звездные войны».

Через некоторое время мужчина обратил внимание, что Вейдер очень любит прижиматься к Кайлу, а тот не прочь ответить взаимностью.

Глядя на благосклонность и кроткий характер Вейдера, Лехейн подумал, что мог бы научить собак обниматься по-настоящему, как это делают люди.

Изучив научные статьи, посвященные дрессировке, мужчина отверг методы с наказаниями и выбрал положительное подкрепление, когда желаемое поведение награждается ласками или лакомством. Для мотивации Вейдера Лехейн использовал вкусно приготовленную курятину.

К тому времени Вейдер уже умел «давать лапу» по команде, поэтому Лехейн решил развить умение обниматься по этому навыку. Сначала он научил щенка класть лапы на стул, затем заменил стул на Кайло. Со временем объятия выходили все лучше и лучше, так что Лехейн решил начать снимать «неразлучных братьев» для Инстаграм. Очень быстро его страница получила 111 тыс. читателей.

Обычно собаки начинают обниматься по сигналу, но иногда делают это спонтанно, особенно в хорошем настроении.

Лехейн получает сотни теплых отзывов со всего мира — пользователи соцсетей говорят, что фотографии Кайло и Вейдера украшают их будни. В ответ мужчина советует чаще обниматься со своими близкими, чтобы в мире стало больше любви и радости в эти непростые времена.