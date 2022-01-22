В Украине 23 января ожидается гололед, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 23 января будет с небольшим снегом в большинстве областей, в западных областях — умеренный снег.

На дорогах, кроме большинства южных областей, ожидается гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, в западных областях местами возможны порывы ветра 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять −5…−10° (на северо-востоке — −9…−14°), днем — −1…−6° (на северо-востоке — -3…- 8°). В южных областях температура составит около 0°.

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью и днем ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью опустятся до −5…−7°, днем поднимутся до −2…−4°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной с небольшим снегом ночью и днем. Температура воздуха ночью составит −4…−6°, днем — −3…−5°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность без осадков. Ночью термометры покажут −5…−7°, днем −1…+1°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, днем ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −10…−12° ночью и −4…−6° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 января будет неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo