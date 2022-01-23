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Ракурс

Погода в Карпатах в воскресенье, 23 января, наблюдается чрезвычайно холодная, а в горах возможно схождение лавин.

Сегодня утром в Закарпатской области сошла лавина и накрыла группу туристов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели получили сообщение о схождении лавины в 11.31. Инцидент произошел возле метеостанции Плай в Мукачевском районе. В это время на туристическом маршруте находилась группа из девяти человек. При этом внезапный снег накрыл пятерых из них.

Отмечается, что туристы смогли откопаться от снега самостоятельно, но один человек пострадал и нуждался в транспортировке.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 23 января будет с небольшим снегом в большинстве областей, в западных областях — умеренный снег. На дорогах, кроме большинства южных областей, ожидается гололедица. Кроме того, в западных областях местами возможны порывы ветра 15−20 м/с.