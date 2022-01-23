Кейт Миддлтон займет ответственный пост после скандала с принцем Эндрю

https://racurs.ua/n166062-keyt-middlton-zaymet-otvetstvennyy-post-posle-skandala-s-princem-endru.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и жена принца Уильяма, может занять важный пост после громкого секс-скандала с принцем Эндрю, которого лишили всех воинских званий и королевского покровительства.

Теперь его обязанности должны быть перераспределены между членами королевской семьи. Об этом сообщает The Times.

40-летняя герцогиня Кембриджская может возглавить гвардейцев вместо 61-летнего принца. В Гренадерской гвардии заявили, что хотят, чтобы именно Кейт Миддлтон стала второй женщиной-полковницей за всю 366-летнюю историю полка.

Мы все восхищаемся тем, как она приспособилась к ролям в королевской семье и ведет себя. Кажется, что она никогда не ошибается, — сообщил королевский инсайдер.

Как известно, 95-летняя Елизавета II вновь взяла на себя эту обязанность после скандала с принцем Эндрю. Сын королевы сменил на этой должности своего отца, принца Филиппа в 2017 году. Принц Эндрю также может потерять право на 24-часовую охрану, ведь он больше не считается членом королевской семьи, исполняющим рабочие обязанности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике в новом году. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили сразу несколько организаций.

Источник: The Times