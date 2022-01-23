«Плохой» жир может превращаться в «хороший»

https://racurs.ua/n166061-plohoy-jir-mojet-prevraschatsya-v-horoshiy.html

Ракурс

Ученые из Китая обнаружили механизм, с помощью которого иммунная система стимулирует выработку менее вредного жира.

Эксперименты с мышами показали, что этот механизм может помочь избежать развития ожирения и диабета. Об этом сообщает «Популярная механика».

Бурый жир нужен организму для поддержания температуры в холодное время, а белый жир накапливается, когда люди потребляют лишние калории и не сжигают их с помощью физической активности.

Недавно ученые обнаружили еще один тип, который обладает большим количеством митохондрий и быстрее «сгорает». Однако в отличие от бурого жира, который постепенно теряется с возрастом, люди сохраняют способность вырабатывать бежевый жир в течение всей жизни в ответ на холод и определенные гормоны.

В прошлом году исследователи обнаружили, что имплантированные мышам эозинофилы (тип иммунных клеток) могут повысить количество бежевого жира и защитить грызунов от ожирения. В этом году эксперты сосредоточились на цитокинах — сигнальных молекулах иммунной системы. Они играют роль в регулировании производства бежевого жира.

В ходе экспериментов с цитокином интерлейкин-25 (IL-25) специалисты обнаружили, что повышение их уровня может увеличить выработку бежевого жира. Они нашли сигнальную цепь, лежащую в основе этого явления, которая началась с того, что IL-25 взаимодействовал с двумя другими цитокинами для регуляции иммунных клеток, называемых макрофагами, что стимулировало выработку нейромедиатора в бежевой жировой ткани, способствуя генерации.

Введение IL-25 мышам, которые сидели на диете с высоким содержанием жиров, защитило их от ожирения, а также улучшило их способность поддерживать реакцию на инсулин. Этот механизм потенциально может помочь в предотвращении рисков ожирения у людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что жир оказался полезным для борьбы иммунитета с инфекциями.

Источник: Популярная механика