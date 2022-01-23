Pfizer предлагает прививаться от ковида ежегодно

https://racurs.ua/n166060-pfizer-predlagaet-privivatsya-ot-kovida-ejegodno.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса может оказаться ежегодной. Главный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, что ежегодная вакцинация может быть более эффективной, чем повторные прививки.

Он надеется, что прививки не будут делать каждые 4−5 месяцев. Об этом сообщает CTV News.

Директор рассчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в год. По его мнению, такая схема вакцинации будет более удобной. Он подчеркнул, что компания Pfizer будет пытаться создать вакцину, которая защитит от «Омикрона» и других вариантов.

Он уточнил, что компания может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с «Омикроном» и начать ее массовое производство уже в марте.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» протекает не так, как его «собратья». Самыми популярными симптомами у детей являются насморк, кашель, боли в горле и усталость.

Источник: CTV News