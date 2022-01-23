Pfizer пропонує прищеплюватися від ковіду щороку

https://racurs.ua/ua/n166060-pfizer-proponuie-pryschepluvaty-vid-kovidu-schoroku.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу може стати щорічною. Головний директор компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, що щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення.

Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4−5 місяців. Про це повідомляє CTV News.

Директор розраховує, що буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік. На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою. Він наголосив, що компанія Pfizer намагатиметься створити вакцину, яка захистить від «Омікрону» та інших варіантів.

Він уточнив, що компанія може бути готова подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з «Омікроном» і почати її масове виробництво вже у березні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» протікає не так, як його «побратими». Найпопулярнішими симптомами у дітей є нежить, кашель, болі в горлі та втома.

Джерело: CTV News