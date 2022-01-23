Найпоширеніші симптоми «Омікрону» у дітей назвали вчені

Омікрон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166059-nayposhyrenishi-symptomy-omikronu-u-ditey-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Штам «Омікрон», нова мутація коронавірусу, протікає не так, як його «побратими». Найпопулярнішими симптомами у дітей є нежить, кашель, болі в горлі та втома.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на результати дослідження Zoe COVID Symptom Study.

Супутніми ознаками зараження можуть бути головний біль, чхання та висока температура тіла. Зазначається, що в процесі досліджень поки не зустріли жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.

Серед рідкісних симптомів «Омікрон"-штаму фахівці виділили діарею, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Вчені вивчили кілька сотень випадків зараження у дітей від восьми до 12 років. Вони ґрунтувалися на даних мобільного додатка, за допомогою якого жителі Великої Британії повідомляють про спостережені у себе симптоми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам коронавірусу «Омікрон» забрав життя двох людей в Індонезії. Міністерство охорони здоров’я країни підтвердило перші два випадки смерті в результаті зараження штамом «Омікрон».

Джерело: Business Insider