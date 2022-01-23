США підтвердили наміри РФ встановити свого лідера в Україні, Кремль заперечує

https://racurs.ua/ua/n166058-ssha-pidtverdyly-namiry-rf-vstanovyty-svogo-lidera-v-ukrayini-kreml-zaperechuie.html

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Американська розвідка підтвердила інформацію про наміри Кремля встановити в Україні проросійського лідера.

Водночас у Кремлі, а також згадуваний потенційний кандидат Євген Мураєв, звинувачення заперечують. Про це повідомили джерела CNN.

Російське Міністерство закордонних справ (МЗС) назвало інформацію Великої Британії дезінформацією та провокацією. Вони наголосили, що саме Британія займається ескалацією напруженості навколо України.

Закликаємо МЗС Великої Британії припинити провокаційну діяльність, поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма, — заявили в російському МЗС.

Натомість джерела CNN заявили, що США також мають інформацію про плани РФ встановити в Україні проросійського лідера.

Росія шукає способи звести до мінімуму війну, що триває. Це включає такі речі як встановлення дружнього уряду та використання своїх шпигунських агентств для розпалювання інакодумства, — сказало одне з джерел.

Євген Мураєв, якого назвали потенційним кандидатом Кремля, сказав CNN, що «нічого коментувати» ці звинувачення, оскільки він є громадянином України й досі перебуває під російськими санкціями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Великої Британії вважає, що Кремль планує привести проросійського політика до влади в Україні на тлі ескалації конфлікту. Як кандидатуру на проросійського лідера наразі розглядають екс-нардепа Євгена Мураєва.

Джерело: CNN