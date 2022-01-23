Названо прізвища політиків, яких прагне привести до влади РФ в Україні

https://racurs.ua/ua/n166051-nazvano-prizvyscha-politykiv-yakyh-pragne-pryvesty-do-vlady-rf-v-ukrayini.html

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Міністерство закордонних справ (МЗС) Великої Британії вважає, що Кремль планує привести проросійського політика до влади в Україні на тлі ескалації конфлікту.

Як кандидатуру на проросійського лідера наразі розглядають екс-нардепа Євгена Мураєва. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наголошується, що російська розвідка також підтримує контакти із кількома колишніми українськими політиками.

За словами очільниці міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, ця інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну.

Вона вважає, що Росія мусить знизити напруження, припинити кампанію агресії й дезінформації, а також просуватися шляхом дипломатії.

Велика Британія та наші партнери вже неодноразово казали, що будь-яке військове вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою й матиме високу ціну, — наголосила Трасс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойові гелікоптери Мі-17 отримає Україна від Сполучених Штатів Америки. Вашингтон підтвердив свій намір надати Збройним силам України ці гвинтокрили через скупчення російських військ поблизу україно-російського кордону.