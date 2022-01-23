Названы фамилии политиков, которых стремится привести к власти РФ в Украине

https://racurs.ua/n166051-nazvany-familii-politikov-kotoryh-stremitsya-privesti-k-vlasti-rf-v-ukraine.html

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Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании считает, что Кремль планирует привести пророссийского политика к власти в Украине на фоне эскалации конфликта.

В качестве кандидатуры на пророссийского лидера рассматривают экс-нардепа Евгения Мураева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что российская разведка также поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.

По словам главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, эта информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных взорвать Украину. Она считает, что Россия должна снизить напряжение, прекратить кампанию агрессии и дезинформации, а также продвигаться по пути дипломатии.

Великобритания и наши партнеры уже неоднократно говорили, что любое военное вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь высокую цену, — отметила Трасс.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевые вертолеты Ми-17 получит Украина от Соединенных Штатов Америки. Вашингтон подтвердил свое намерение предоставить Вооруженным силам Украины эти вертолеты из-за скопления российских войск вблизи украино-российской границы.