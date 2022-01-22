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Боевик российско-террористических войск вышел на позиции украинских военных, фото: «Милитарный»

Пьяный боевик с оружием пришел на позиции украинских военных (ФОТО)

22 янв 2022, 21:59
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В Луганской области военнослужащие Вооруженных сил Украины задержали пьяного боевика с оружием, который сам вышел на позиции украинских военных.

41-летний боевик, по имени Кузьменко Максим Николаевич, был в полном военном снаряжении и имел при себе автомат Калашникова в 1973 году с ремнем из изоленты. Об этом сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на группу в социальной сети украинского военного Анатолия Штефана.

Задержанный боевик является наемником так называемого «второго армейского корпуса», «7-й отдельной мотострелковой бригады» российско-оккупационных войск.

Отмечается, что боевик ранее находился в Горловке в местах лишения свободы, куда попал за кражу, и был выпущен досрочно в обмен на подписание контракта с оккупационными силами.

С 2019 года в рядах на позиции «Изба», это существо заблудилось и в пьяном виде с оружием приперлось на позиции ВСУ, — говорится в сообщении.

На странице боевика на сайте «Миротворец» указано, что в рядах террористов он занимал «должность» «разведчика разведывательного взвода 3-го мотострелкового батальона» и имел звание рядового.

Фото из телефона боевика, фото: «Милитарный»

Боевик российско-террористических войск вышел на позиции украинских военных, фото: «Милитарный»


Боевик российско-террористических войск вышел на позиции украинских военных, фото: «Милитарный»

Источник: «Милитарный»

Источник: Ракурс


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