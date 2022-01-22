Бойовик російско-терористичних військ вийшов на позиції українських військових, фото: «Мілітарний»

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Ракурс

На Луганщині військовослужбовці Збройних сил України затримали п’яного бойовика зі зброєю, який сам вийшов на позиції українських військових.

41-річний бойовик, на ім’я Кузьменко Максим Миколайович, був у повному військовому спорядженні та мав при собі автомат Калашникова 1973-го року з ременем із ізострічки. Про це повідомляє видання «Мілітарний» з посиланням на групу у соціальній мережі українського військового Анатолія Штефана.

Затриманий бойовик є найманцем так званого «другого армійського корпусу», «7-ї окремої мотострілецької бригади» російсько-окупаційних військ.

Зазначається, що бойовик раніше перебував у Горлівці в місцях позбавлення волі, куди потрапив за крадіжку, і був випущений достроково в обмін на підписання контракту з окупаційними силами.

З 2019 року в лавах на позиції «Ізба», ця істота заблукала і в п’яному виді зі зброєю приперлася на позиції ЗСУ, — йдеться в повідомленні.

На сторінці бойовика на сайті «Миротворець» вказано, що в лавах терористів він обіймав «посаду» «розвідника розвідувального взводу 3-го мотострілкового батальйону» та мав звання рядового.

Джерело: «Мілітарний»