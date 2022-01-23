США подтвердили намерения РФ установить своего лидера в Украине, Кремль отрицает

https://racurs.ua/n166058-ssha-podtverdili-namereniya-rf-ustanovit-svoego-lidera-v-ukraine-kreml-otricaet.html

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Американская разведка подтвердила информацию о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера.

В то же время в Кремле, а также упоминавшийся потенциальный кандидат Евгений Мураев, обвинения отрицают. Об этом сообщили источники CNN.

Российское Министерство иностранных дел (МИД) назвало информацию Великобритании дезинформацией и провокацией. Они подчеркнули, что именно Британия занимается эскалацией ситуации вокруг Украины.

Призываем МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность, распространять чепуху и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига, — заявили в российском МИД.

В то же время источники CNN заявили, что США также располагают информацией о планах РФ установить в Украине пророссийского лидера.

Россия ищет способы свести к минимуму продолжающуюся войну. Это включает такие вещи как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия, — сказал один из источников.

Евгений Мураев, которого назвали потенциальным кандидатом Кремля, сказал CNN, что «нечего комментировать» эти обвинения, поскольку он является гражданином Украины и до сих пор находится под российскими санкциями.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании считает, что Кремль планирует привести пророссийского политика к власти в Украине на фоне эскалации конфликта. В качестве кандидатуры на пророссийского лидера рассматривают экс-нардепа Евгения Мураева.

Источник: CNN