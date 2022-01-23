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Сбой. Фото: Downdetector
TikTok не работает — в приложении произошел глобальный сбойhttps://racurs.ua/n166057-tiktok-ne-rabotaet-v-prilojenii-proizoshel-globalnyy-sboy.htmlРакурс
TikTok, известная социальная сеть, не работала у более половины американских пользователей.
О неполадках в работе приложения стало известно из мониторинга Downdetector.
Оказалось, что проблемы с функционированием социальной сети начались в субботу, 22 января. 52% заявивших о сбоях американских юзеров отмечают неполадки в работе приложения, еще 26% испытывают проблемы при подключении к серверу. В то же время 22% пользователей отмечают неполадки в работе сайта.
Напомним, ранее мы сообщали, что Instagram снова работает нестабильно — пользователи жалуются на задержку с отправкой сообщений и отсутствие связи с сервером.
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