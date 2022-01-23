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Ракурс
Сбой. Фото: Downdetector

TikTok не работает — в приложении произошел глобальный сбой

23 янв 2022, 10:58
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TikTok, известная социальная сеть, не работала у более половины американских пользователей.

О неполадках в работе приложения стало известно из мониторинга Downdetector.

Сбой. Фото: Downdetector

Оказалось, что проблемы с функционированием социальной сети начались в субботу, 22 января. 52% заявивших о сбоях американских юзеров отмечают неполадки в работе приложения, еще 26% испытывают проблемы при подключении к серверу. В то же время 22% пользователей отмечают неполадки в работе сайта.


Сбой. Фото: Downdetector

Напомним, ранее мы сообщали, что Instagram снова работает нестабильно — пользователи жалуются на задержку с отправкой сообщений и отсутствие связи с сервером.

Источник: Ракурс


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