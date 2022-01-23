Сбой. Фото: Downdetector

https://racurs.ua/n166057-tiktok-ne-rabotaet-v-prilojenii-proizoshel-globalnyy-sboy.html

Ракурс

TikTok, известная социальная сеть, не работала у более половины американских пользователей.

О неполадках в работе приложения стало известно из мониторинга Downdetector.

Оказалось, что проблемы с функционированием социальной сети начались в субботу, 22 января. 52% заявивших о сбоях американских юзеров отмечают неполадки в работе приложения, еще 26% испытывают проблемы при подключении к серверу. В то же время 22% пользователей отмечают неполадки в работе сайта.

Напомним, ранее мы сообщали, что Instagram снова работает нестабильно — пользователи жалуются на задержку с отправкой сообщений и отсутствие связи с сервером.