TikTok не працює — у додатку стався глобальний збій

https://racurs.ua/ua/n166057-tiktok-ne-pracuie-u-dodatku-stavsya-globalnyy-zbiy.html

Ракурс

TikTok, відома соціальна мережа, не працювала у більш ніж половини американських користувачів.

Про неполадки в роботі програми стало відомо з моніторингу Downdetector.

Виявилося, що проблеми з функціонуванням соціальної мережі почалися в суботу, 22 січня. 52% американських користувачів, що заявили про збої, відзначають неполадки в роботі програми, ще 26% відчувають проблеми при підключенні до сервера. Водночас 22% користувачів відзначають неполадки в роботі сайту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Instagram знову працює нестабільно — користувачі скаржаться на затримку з відправкою повідомлень і на відсутність зв’язку з сервером.