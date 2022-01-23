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Ракурс

TikTok не працює — у додатку стався глобальний збій

23 січ 2022, 10:58
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TikTok, відома соціальна мережа, не працювала у більш ніж половини американських користувачів.

Про неполадки в роботі програми стало відомо з моніторингу Downdetector.


Збій. Фото: DowndetectorВиявилося, що проблеми з функціонуванням соціальної мережі почалися в суботу, 22 січня. 52% американських користувачів, що заявили про збої, відзначають неполадки в роботі програми, ще 26% відчувають проблеми при підключенні до сервера. Водночас 22% користувачів відзначають неполадки в роботі сайту.

Збій. Фото: DowndetectorНагадаємо, раніше ми повідомляли, що Instagram знову працює нестабільно — користувачі скаржаться на затримку з відправкою повідомлень і на відсутність зв’язку з сервером.

Джерело: Ракурс


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