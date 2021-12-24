Квитки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164874-ne-mojna-kupyty-kvytky-u-kyievi-masshtabnyy-zbiy-iz-transportom.html

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У Києві трапився збій при купівлі квитків у громадський транспорт. Наразі можна скористатися квитками, які були придбані раніше.

Не працюють QR-квитки, а також неможливо поповнити транспортні карти в застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначили в КМДА, фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.

У метрополітені можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

Ми попередимо контролерів, аби вони не штрафували вас через прикрий збій, — йдеться в повідомленні.



Поки контролери не будуть штрафувати за проїзд без білетів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в київському метро в пасажирів почнуть перевіряти документи.