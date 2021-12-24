https://racurs.ua/n164874-nevozmojno-kupit-bilety-v-kieve-masshtabnyy-sboy-s-transportom.html

Ракурс

В Киеве случился сбой при покупке билетов в общественный транспорт. Теперь можно воспользоваться билетами, приобретенными ранее.

Не работают QR-билеты, а также невозможно пополнить транспортные карты в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отметили в КГГА, специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоев.

В метрополитене можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены, и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете. Теперь можно воспользоваться только приобретенными ранее билетами.

Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя, — говорится в сообщении.



Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в киевском метро в пассажиров начнут проверять документы.