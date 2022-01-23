https://racurs.ua/n166056-umer-osnovatel-pervogo-ukrainskogo-muzykalnogo-festivalya-chervona-ruta-foto.html

Ракурс

Тарас Мельник, известный украинский музыковед, соучредитель и директор одного из первых украинских музыкальных фестивалей «Червона рута», ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Об этом сообщили члены семьи в Facebook.

Семья музыканта не называет причины смерти, однако несколько дней назад дочь директора «Червоної рути» Соломия Мельник писала в соцсети, что у него было осложнение вследствие перенесенного коронавируса, а также недавняя операция.

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года, в 1977 году, когда он учился на пятом курсе консерватории, его исключили за «буржуазный национализм» и отправили работать на завод на два года. С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 году совместно с Кириллом Стеценко и другими единомышленниками организовал и провел первый фестиваль украинской музыки «Червона рута» в Черновцах.

Мельник был награжден орденом «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный львовский музыкант и участник группы «Мертвий півень» Місько Барбара внезапно ушел из жизни на 50 году.