Тарас Мельник. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n166056-pomer-zasnovnyk-pershogo-ukrayinskogo-muzychnogo-festyvalu-chervona-ruta-foto.html

Ракурс

Тарас Мельник, відомий український музикознавець, співзасновник та директор одного з перших українських фестивалів «Червона рута», пішов з життя у віці 67 років.

Про це повідомили члени родини у Facebook.

Родина митця не називає причини смерті, проте кілька днів тому донька директора «Червоної рути» Соломія Мельник писала у соцмережі, що він мав ускладнення внаслідок перенесеного коронавірусу та пережив операцію.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року, у 1977 році, коли він вчився на п’ятому курсі консерваторії, його виключили за «буржуазний націоналізм» і відправили працювати на завод на два роки. З 1980 року Мельник викладав музику, а 1989 року спільно з Кирилом Стеценком та іншими однодумцями організував і провів перший фестиваль української музики «Червона рута» у Чернівцях.

Мельник був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва і високий професіоналізм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий львівський музикант та учасник гурту «Мертвий півень» Місько Барбара раптово пішов із життя на 50 році життя.