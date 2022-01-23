Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс

Перші смерті від «Омікрону» зафіксували в Індонезії

23 січ 2022, 09:23
999

Штам коронавірусу «Омікрон» забрав життя двох людей в Індонезії. Міністерство охорони здоров’я країни підтвердило перші два випадки смерті внаслідок зараження штамом «Омікрон».

Обидва випадки трапилися на острові Ява. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Наразі відомо, що одна з жертв штаму заразилася в провінції Бантен на заході острова Ява, а інший померлий був іноземним туристом — він помер у столиці країни Джакарті (також на Яві).


Наголошується, що в обох хворих були супутні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перелік симптомів штаму коронавірусу «Омікрон» назвали у Міністерстві охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів