Перші смерті від «Омікрону» зафіксували в Індонезії

https://racurs.ua/ua/n166054-pershi-smerti-vid-omikronu-zafiksuvaly-v-indoneziyi.html

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Штам коронавірусу «Омікрон» забрав життя двох людей в Індонезії. Міністерство охорони здоров’я країни підтвердило перші два випадки смерті внаслідок зараження штамом «Омікрон».

Обидва випадки трапилися на острові Ява. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Наразі відомо, що одна з жертв штаму заразилася в провінції Бантен на заході острова Ява, а інший померлий був іноземним туристом — він помер у столиці країни Джакарті (також на Яві).

Наголошується, що в обох хворих були супутні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перелік симптомів штаму коронавірусу «Омікрон» назвали у Міністерстві охорони здоров’я.