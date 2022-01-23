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Ракурс

Первые смерти от «Омикрона» зафиксировали в Индонезии

23 янв 2022, 09:23
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Штамм коронавируса «Омикрон» унес жизни двух людей в Индонезии. Министерство здравоохранения страны подтвердило первые два случая смерти в результате заражения штаммом «Омикрон».

Оба случая случились на острове Ява. Об этом сообщает «Синьхуа».

Пока известно, что одна из жертв штамма заразилась в провинции Бантен на западе острова Ява, а другой умерший был иностранным туристом — он умер в столице страны Джакарте (также на Яве).


Отмечается, что у обоих больных были сопутствующие заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что перечень симптомов штамма коронавируса «Омикрон» назвали в Министерстве здравоохранения.

Источник: Ракурс


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