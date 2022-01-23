Первые смерти от «Омикрона» зафиксировали в Индонезии

https://racurs.ua/n166054-pervye-smerti-ot-omikrona-zafiksirovali-v-indonezii.html

Ракурс

Штамм коронавируса «Омикрон» унес жизни двух людей в Индонезии. Министерство здравоохранения страны подтвердило первые два случая смерти в результате заражения штаммом «Омикрон».

Оба случая случились на острове Ява. Об этом сообщает «Синьхуа».

Пока известно, что одна из жертв штамма заразилась в провинции Бантен на западе острова Ява, а другой умерший был иностранным туристом — он умер в столице страны Джакарте (также на Яве).

Отмечается, что у обоих больных были сопутствующие заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что перечень симптомов штамма коронавируса «Омикрон» назвали в Министерстве здравоохранения.